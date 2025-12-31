Ena popolna temperatura za vse tkanine s tehnologijo OptimalTEMP

Ena optimalna temperaturna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. Zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP jamčimo, da ta likalnik ne bo nikoli povzročil prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje. Tako lahko varno likate vse od jeansa do svile, od lana do kašmirja, v katerem koli vrstnem redu, brez čakanja na prilagoditev temperature ali predhodnega razvrščanja oblačil.