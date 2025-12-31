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  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
  • Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje

Parni likalnik Philips serije 6000Likalniki višjega razreda

DST6120/20

Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje
Doživite izjemno zmogljivost in varnost s parnim likalnikom Philips serije 6000, zasnovanim za vse tkanine, primerne za likanje. Ponuja 45 g/min neprekinjenega izpusta pare in močan 190 g sunkovit izpust pare, kar omogoča enostavno likanje brez tveganja za prežganine.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

100 % varno, tudi na občutljivih tkaninah.

Odlični rezultati in varnost na vseh tkaninah za likanje

  • 45 g/min pare + 190 g sunkovitega izpusta za odstranjevanje trdovratnih gub

  • Tehnologija proti kapljanju preprečuje iztekanje vode

  • OptimalTEMP - brez prežganin na katerikoli tkanini za likanje

  • Likalna plošča SteamGlide Plus za gladko drsenje

  • Posoda 300 ml + samodejni izklop za varnost

Zagotavlja do 45 g/min pare za hitrejše odstranjevanje gub.

Zagotavlja do 45 g/min pare za hitrejše odstranjevanje gub.

Z neprekinjenim izpustom pare 45 g/min lahko gube odstranite hitreje in učinkoviteje.

Odstranjuje trdovratne gube z močnim sunkovitim izpustom pare 190 g

Odstranjuje trdovratne gube z močnim sunkovitim izpustom pare 190 g

Sunkoviti izpust pare zagotavlja dodatno moč za odpravljanje trdovratnih gub na debelejših tkaninah, saj proizvede do 190 g pare za učinkovitejše likanje.

Ena popolna temperatura za vse tkanine s tehnologijo OptimalTEMP

Ena popolna temperatura za vse tkanine s tehnologijo OptimalTEMP

Ena optimalna temperaturna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. Zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP jamčimo, da ta likalnik ne bo nikoli povzročil prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje. Tako lahko varno likate vse od jeansa do svile, od lana do kašmirja, v katerem koli vrstnem redu, brez čakanja na prilagoditev temperature ali predhodnega razvrščanja oblačil.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja