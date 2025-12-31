2 leti garancije
AIS8540/60
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Likalna deska, nastavljiva pod več koti
Tehnologija dvojnega grelnega elementa
Tehnologija OptimalTEMP
Ergonomski likalnik + glava
Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, se nagne v kateri koli položaj za prilagodljivo in priročno uporabo. Za vodoravno likanje najtežavnejših tkanin ali navpično likanje najobčutljivejših oblačil. In še vse vmes.
Tehnologija dvojnega grelnega elementa omogoča zmogljiv izpust pare za odstranjevanje gub z boljšo učinkovitostjo od parnega likalnika**, kar poskrbi za preprost najboljši videz vaših oblačil.
S polovično težo običajnega parnega likalnika*** ergonomski likalnik + glava zagotavljata prijetno odstranjevanje gub na oblačilih.
Ocene
Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja.
V primerjavi s parnimi likalniki Philips.
V primerjavi s parnimi likalniki, po mnenju potrošnikov z raziskavo uporabe oktobra 2022.