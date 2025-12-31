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  • Likanje, kot ga še ni bilo
  • Likanje, kot ga še ni bilo

Philips All-in-One serije 8500Celovita rešitev za likanje

AIS8540/60

Likanje, kot ga še ni bilo
Philips All-in-One serije 8500 je inovativna rešitev, ki poskrbi za vaš najboljši videz. Kombinacija likalnika in steamerja je priročna mešanica preprostega rokovanja in zmogljivega delovanja. Vsestranska rešitev, ki odstranjuje gube.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Večja vsestranskost, zmogljivost in priročnost**

Likanje, kot ga še ni bilo

  • Likalna deska, nastavljiva pod več koti

  • Tehnologija dvojnega grelnega elementa

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Ergonomski likalnik + glava

Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, za prilagodljivo priročnost

Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, za prilagodljivo priročnost

Vgrajena likalna deska, nastavljiva pod več koti, se nagne v kateri koli položaj za prilagodljivo in priročno uporabo. Za vodoravno likanje najtežavnejših tkanin ali navpično likanje najobčutljivejših oblačil. In še vse vmes.

Dvojni grelni element z boljšo zmogljivostjo od parnega likalnika**

Dvojni grelni element z boljšo zmogljivostjo od parnega likalnika**

Tehnologija dvojnega grelnega elementa omogoča zmogljiv izpust pare za odstranjevanje gub z boljšo učinkovitostjo od parnega likalnika**, kar poskrbi za preprost najboljši videz vaših oblačil.

Ergonomski likalnik + glava olajšata likanje

Ergonomski likalnik + glava olajšata likanje

S polovično težo običajnega parnega likalnika*** ergonomski likalnik + glava zagotavljata prijetno odstranjevanje gub na oblačilih.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja.

  2. V primerjavi s parnimi likalniki Philips.

  3. V primerjavi s parnimi likalniki, po mnenju potrošnikov z raziskavo uporabe oktobra 2022.