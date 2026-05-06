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Philips čistilo za tla Ultra koncentrirano čistilo za tla

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Philips čistilo za tlaUltra koncentrirano čistilo za tla

XV1493/10

Philips čistilo za tla Ultra koncentrirano čistilo za tla

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Priročniki in dokumentacija

XV1493 User Manual

  • PDF dat., 410.9 kB
  • 6 May 2026

Izjemno učinkovito čistilo za tla Philips brez težav odstranjuje maščobe, lepljive madeže in umazanijo. Združljivo je s sesalnikom Philips HomeRun serij 5000 in 9000 za pomivanje.

  • PDF dat.
  • 14 August 2026

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