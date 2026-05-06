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Philips čistilo za tla Ultra koncentrirano čistilo za tla
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Izjemno učinkovito čistilo za tla Philips brez težav odstranjuje maščobe, lepljive madeže in umazanijo. Združljivo je s sesalnikom Philips HomeRun serij 5000 in 9000 za pomivanje.
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