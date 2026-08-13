Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Sesalniki in brisala
Vse serije
Komplet nadomestnih delov Nadomestni komplet za serijo 9000
Podpora
XV1492/10
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Vse, kar potrebujete za redno vzdrževanje robota za sesanje in pomivanje HomeRun serije 9000. Ta originalni komplet nadomestnih delov vsebuje 1 glavno krtačo, 1 stransko krtačo in 2 filtra.
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali