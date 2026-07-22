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Vrtljivi ščetki Vrtljive ščetke za serijo 9000
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XV1491/10
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Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje Philips HomeRun serije 9000 opremite z originalnimi vrtljivimi ščetkami. S patentirano tehnologijo vrtljivih ščetk robot takoj odstrani umazano vodo in zagotavlja, da vedno pomivate samo s svežo vodo, kar zagotavlja vrhunsko čistočo.
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