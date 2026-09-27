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Nadomestni filter Nadomestni filter za sesalnike brez vrečke serije 1000
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XV1210/01
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Komplet nadomestnih delov, združljiv s sesalniki brez vrečke serije 1000*. Komplet vsebuje filter motorja in izhodni filter, ki ju je priporočljivo menjati enkrat letno.
Serija 1000Sesalnik brez vrečke
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