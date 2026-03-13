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Serija 3000 Brezžični sesalnik
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XC3031/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
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Other Questions (1)
Odpoklic baterije: brezžičnih sesalnikov Philips serije 2000 in Philips serije 3000
Kako lahko zamenjam baterije sesalnika Philips?
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Brezžični sesalniki serij 3000 in 5000Komplet 2 blazinic iz mikrovlaken
Nadomestni filterZa brezžični sesalnik serij 2000 in 3000
Komplet dodatkovZa brezžični sesalniki serij 2000 in 3000
Brezžični sesalniki serije 3000Litij-ionska akumulatorska baterija 25,2 V
Sesalniku Philips SpeedPro se hitro izprazni baterija
Ne morem odpreti posode za prah v Philips SpeedPro (Max)
Moj sesalnik Philips oddaja nenavaden zvok
Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah
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