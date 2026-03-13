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Serija 2000 Brezžični sesalnik
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Other Questions (1)
Odpoklic baterije: brezžičnih sesalnikov Philips serije 2000 in Philips serije 3000
Kako lahko zamenjam baterije sesalnika Philips?
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Nadomestni filterZa brezžični sesalnik serij 2000 in 3000
Komplet dodatkovZa brezžični sesalniki serij 2000 in 3000
Ne morem odpreti posode za prah v Philips SpeedPro (Max)
Sesalniku Philips SpeedPro se hitro izprazni baterija
Moj sesalnik Philips oddaja nenavaden zvok
Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah
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