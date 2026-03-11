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Shaver 5000X series Električni brivnik za mokro in suho britje
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X5012/00
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S čim lahko polnim izdelke Philips, ki se polnijo prek USB-ja?
Držalo brivne glave
Shaver 5000X seriesSpodnji del brivne enote
Shaver 5000X seriesNatančni prirezovalnik
Shaver 5000X seriesNosilec
Shaver Torbica
Omrežni adapter USB HQ87
Kabel USB
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