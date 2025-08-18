2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Zaščitna prevleka SkinGlide
Prilagodljive glave 360°
Protikorozijski sistem britja
Rezila PowerCut
Še udobnejše britje. Zaščitna prevleka SkinGlide s 100.000 mikro kroglicami na kvadratni centimeter izboljša drsenje po koži do 20 %** in bistveno zmanjša trenje in draženje.
Povsem prilagodljiva brivna glava se obrača za 360 stopinj, da ohrani stik s kožo tudi na zahtevnih predelih. Pomaga pri zajemanju dlačic, hkrati pa zmanjšuje pretiran pritisk na kožo, da je britje natančnejše in udobnejše.
Rezila so izdelana iz evropskega kirurškega jekla, ki je odporno na korozijo in preprečuje, da bi nečistoče vplivale na delovanje rezil. Hipoalergensko jeklo je koži prijazno in pomaga pri vsakodnevnem udobnem britju.
4.7
od 5
96
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nanko
18/08/2025
Slovensko
Preverjen kupec
skutocne vynimocný. doteraz som použival tiež Philips ale o rady nizsie a uz bol velmi stary takže som siel znova do Philipsu a wau tichý jemý inteligentný strojcek 21 storočia
Prednosti
spolahlivý predcizny
Slabosti
ýiadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho
riko36
03/01/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek je skvělí.
Strojek je lehký dobře se drží v ruce, dlouhá výdrž baterie, rychlé nabití, rychle holí. doporučují.
Prednosti
Rychlé oholení a výdrž baterky.
Slabosti
Zatím nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Silvestrs7
01/05/2026
Latvija
Preverjen kupec
Labs skuveklis
Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!
Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
v primerjavi z izdelkom Philips serije S3000
v primerjavi s prevleko brez kroglic