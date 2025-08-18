IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
  • Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*

100 dni vračila kupnine

2+1 podaljšana garancija

Shaver 5000X seriesElektrični brivnik za mokro in suho britje

X5012/00

4.7
| (96) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*
Philips serije 5000X je zasnovan tako, da zagotavlja natančno britje z dodatno zaščito kože za vsakodnevno udobje. Tehnologija za zaščito kože Skin Protect pomaga zmanjšati draženje, zato se lahko brijete brez skrbi in vsak dan uživate v gladkem in prijetnem rezultatu.
Poglej vse prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

S tehnologijo za zaščito kože Skin Protect

Gladko britje. Dodatna zaščita kože.*

  • Zaščitna prevleka SkinGlide

  • Prilagodljive glave 360°

  • Protikorozijski sistem britja

  • Rezila PowerCut

Gladko drsi po koži in pomaga zmanjšati draženje

Gladko drsi po koži in pomaga zmanjšati draženje

Še udobnejše britje. Zaščitna prevleka SkinGlide s 100.000 mikro kroglicami na kvadratni centimeter izboljša drsenje po koži do 20 %** in bistveno zmanjša trenje in draženje.

Zagotavlja optimalen stik s kožo tudi na zahtevnih predelih

Zagotavlja optimalen stik s kožo tudi na zahtevnih predelih

Povsem prilagodljiva brivna glava se obrača za 360 stopinj, da ohrani stik s kožo tudi na zahtevnih predelih. Pomaga pri zajemanju dlačic, hkrati pa zmanjšuje pretiran pritisk na kožo, da je britje natančnejše in udobnejše.

Protikorozijska in koži prijazna rezila za trajno udobje

Protikorozijska in koži prijazna rezila za trajno udobje

Rezila so izdelana iz evropskega kirurškega jekla, ki je odporno na korozijo in preprečuje, da bi nečistoče vplivale na delovanje rezil. Hipoalergensko jeklo je koži prijazno in pomaga pri vsakodnevnem udobnem britju.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

96

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

18/08/2025

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

skutocne vynimocný. doteraz som použival tiež Philips ale o rady nizsie a uz bol velmi stary takže som siel znova do Philipsu a wau tichý jemý inteligentný strojcek 21 storočia

Prednosti

spolahlivý predcizny

Slabosti

ýiadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho

03/01/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je skvělí.

Strojek je lehký dobře se drží v ruce, dlouhá výdrž baterie, rychlé nabití, rychle holí. doporučují.

Prednosti

Rychlé oholení a výdrž baterky.

Slabosti

Zatím nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení

01/05/2026

Latvija

Latvija

Preverjen kupec

Labs skuveklis

Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!

Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

Ta ocena je bila podana za Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi z izdelkom Philips serije S3000

  2. v primerjavi s prevleko brez kroglic