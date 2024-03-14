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  • Vedno pripravljeni

Izdelek ni več na voljo

Popolnoma brezžične slušalke

TAT2206WT/00

2.8
| (44) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Rožnata
Rožnata
Zelena
Zelena
Črna
Črna
Vedno pripravljeni
Ali obstaja kaj uporabnejšega kot resnično brezžične slušalke s polnilnim etuijem, ki ga lahko spravite v žep tesno oprijetih kavbojk? Te slušalke, odporne na pljuske in potenje, se zanesljivo prilagajo ušesom, zagotavljajo odličen zvok in imajo do 18-urno avtonomijo predvajanja.
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Vedno pripravljeni

  • Udobna ušesna čepka

  • Zelo majhen polnilni etui

  • Zaščita pred vdorom vode razreda IPX4

  • Do 18-urna avtonomija predvajanja

Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje

Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje

Z zaščito stopnje IPX4 in zmogljivimi 6 mm zvočnimi enotami te slušalke nudijo odličen zvok v vsakem vremenu. Ker so povsem odporne na pršenje vode, jim znoj ne bo škodil, prav tako vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.

Zelo majhen polnilni etui za do 12-urno avtonomijo predvajanja

Zelo majhen polnilni etui za do 12-urno avtonomijo predvajanja

Na pot se podajte z več polnjenji v žepu. Z enim samim polnjenjem nudijo do 6 ur predvajanja, popolnoma napolnjen etui pa nudi dodatnih 12 ur. Kratko 15-minutno polnjenje v etuiju nudi eno uro predvajanja. Popolno polnjenje etuija traja 2 uri prek povezave USB-C.

4 barve. Oblika hokejske palice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.8

od 5

44

Ocene

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Prednosti

muzyka , etui , aplikacja

Slabosti

brak

Ta ocena je bila podana za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ta ocena je bila podana za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/08/2023

Polska

Polska

Preverjen kupec

Słuchawki bezprzewodowe

Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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