2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAT2206GR/00
Udobna ušesna čepka
Zelo majhen polnilni etui
Zaščita pred vdorom vode razreda IPX4
Do 18-urna avtonomija predvajanja
Z zaščito stopnje IPX4 in zmogljivimi 6 mm zvočnimi enotami te slušalke nudijo odličen zvok v vsakem vremenu. Ker so povsem odporne na pršenje vode, jim znoj ne bo škodil, prav tako vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.
Na pot se podajte z več polnjenji v žepu. Z enim samim polnjenjem nudijo do 6 ur predvajanja, popolnoma napolnjen etui pa nudi dodatnih 12 ur. Kratko 15-minutno polnjenje v etuiju nudi eno uro predvajanja. Popolno polnjenje etuija traja 2 uri prek povezave USB-C.
Mehka in izmenljiva ušesna čepka prinašata resnično udobje. Z blazinicami na obeh čepkih se le-ta trdno vstavita v slušni kanal in povsem zatesnita uho pred zunanjim hrupom. Zaradi oblike, podobne hokejski palici, se čepka stabilno namestita v ušesa.
2.8
od 5
44
Ocene
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Prednosti
muzyka , etui , aplikacja
Slabosti
brak
Ta ocena je bila podana za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ta ocena je bila podana za TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
DAN6789
26/08/2023
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Słuchawki bezprzewodowe
Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless