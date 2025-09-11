2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAT1207WT/00
Udobna ušesna čepka
Zelo majhen polnilni etui
IPX4, odporne na pršenje vode/pot
Do 18-urna avtonomija predvajanja
Te udobne slušalke se varno prilegajo ušesnemu kanalu in s popolno zatesnitvijo odpravljajo vplive zunanjih šumov. Uživajte v vsaki skladbi in vsakem pogovoru! Prepustite se udobju, ki ga zagotavljajo tri velikosti mehkih in izmenljivih silikonskih ušesnih čepkov.
Majhen etui z več energije v majhnem paketu. S povsem napolnjenimi slušalkami lahko glasbo predvajate 6 ur, s povsem napolnjenim polnilnim etuijem pa pridobite še dodatnih 12 avtonomije predvajanja. Če potrebujete hitro polnjenje, slušalke polnite 15 minut ter si tako zagotovite dodatno uro avtonomije predvajanja.
Zaščita stopnje IPX4 in zmogljive 6 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok v vsakem vremenu. Slušalke so odporne na pršenje vode ter niso občutljive na nekoliko dežja ali znoja, zato vam ni treba biti v skrbeh, kadar vas ujame ploha.
3.9
od 5
14
Ocene
Tari Car
11/09/2025
Srbija
Dobar Bass
Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.
Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
mornar Popaj
22/05/2023
Srbija
Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom
Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke
Prednosti
Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
mercuryk12
07/05/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost se sluchátky TAT1207BK
Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK
Prednosti
Výdrž, velikost, zvuk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka