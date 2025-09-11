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Izdelek ni več na voljo

Resnično brezžične slušalke

TAT1207BK/00

3.9
| (14) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rumena
Rumena
Črna
Črna
Vzemite in pojdite
Vzemite, povežite in pojdite! Te izjemne, popolnoma brezžične slušalke vključujejo tudi majhen polnilni etui, primeren za vsak žep. Zagotovite si zanesljivo in udobno poslušanje, kjer koli ste. Odporne so na škropljenje in pot, z zaščito IPX4 in zagotavljajo do 18 ur avtonomije predvajanja.
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Vzemite in pojdite

  • Udobna ušesna čepka

  • Zelo majhen polnilni etui

  • Odporne na škropljenje in pot, IPX4

  • Do 18-urna avtonomija predvajanja

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Te udobne slušalke se varno prilegajo ušesnemu kanalu in s popolno zatesnitvijo zmanjšajo zunanji hrup. Uživajte v jasnem ritmu in besedah! Prepustite se udobju s tremi velikostmi mehkih in izmenljivih silikonskih ušesnih čepkov.

Zelo majhen polnilni etui s priključkom USB-C

Zelo majhen polnilni etui s priključkom USB-C

Majhen etui z več energije v majhnem paketu. S povsem napolnjenimi slušalkami lahko glasbo predvajate 6 ur, s povsem napolnjenim polnilnim etuijem pa pridobite še dodatnih 12 avtonomije predvajanja. Če potrebujete hitro polnjenje, slušalke polnite 15 minut ter si tako zagotovite dodatno uro avtonomije predvajanja.

Odporne na škropljenje in pot, IPX4

Odporne na škropljenje in pot, IPX4

Zaščita stopnje IPX4 in zmogljive 6 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok v vsakem vremenu. Slušalke so odporne na pršenje vode ter niso občutljive na nekoliko dežja ali znoja, zato vam ni treba biti v skrbeh, kadar vas ujame ploha.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.9

od 5

14

Ocene

2

11/09/2025

Srbija

Srbija

Dobar Bass

Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.

Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

22/05/2023

Srbija

Srbija

Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom

Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke

Prednosti

Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

07/05/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost se sluchátky TAT1207BK

Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK

Prednosti

Výdrž, velikost, zvuk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

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