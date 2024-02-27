TAT1138WT/00
Povsem jasen in razločen zvok
Odlična reprodukcija zvoka. Te popolnoma brezžične slušalke so opremljene s 13 mm akustičnimi enotami, ki zagotavljajo bogat zvok in udarne base. Mikrofon z umetno inteligenco poskrbi za jasne in razumljive klice. Slušalke odlikuje zaščita IPX4, ki zagotavlja odpornost na škropljenje vode in potenje. Žepni polnilni etui omogoča 15-urno avtonomijo predvajanja.
Razločni klici
13 mm akustične enote za udarne base
Ergonomska zasnova za več udobja
IPX4, odporne na pršenje vode/pot
Uživajte v pristnem zvoku. Te slušalke s posebej prilagojeno zasnovo 13 mm dinamičnih akustičnih enot zagotavljajo izjemno izkušnjo poslušanja. Večja moč akustičnih enot izboljšuje dinamiko in base. Uživajte v svojem ritmu.
Naj bo vaš dan še tako dolg, s temi slušalkami ne boste ostali brez svoje glasbe. Uživajte v 5 urah avtonomije predvajanja, dodatnih 10 ur pa si zagotovite z uporabo priročnega žepnega polnilnega etuija.
Okoliški zvoki naj ne motijo vašega poslušanja. Te slušalke odlikuje mikrofon z umetno inteligenco, ki s pomočjo naprednih algoritmov odstranjuje neželene okoliške šume in hkrati zagotavlja popolnoma razločne klice. S sogovorniki se boste vedno slišali odlično.
3.5
od 5
4
Ocene
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum uporabe 2024-01-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum uporabe 2024-01-27
demiudg
11/05/2024
Україна
Preverjen kupec
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Prednosti
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Slabosti
відсутність індикації заряду на кейсі.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum uporabe 2023-04-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum uporabe 2023-04-11
Kojiko
15/04/2026
Україна
Preverjen kupec
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum uporabe 2025-04-15
Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum uporabe 2025-04-15
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.