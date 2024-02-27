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  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Popolnoma brezžične slušalke

TAT1138BL/00

3.5

| (4) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Črna
Črna

Povsem jasen in razločen zvok

Odlična reprodukcija zvoka. Te popolnoma brezžične slušalke so opremljene s 13 mm akustičnimi enotami, ki zagotavljajo bogat zvok in udarne base. Mikrofon z umetno inteligenco poskrbi za jasne in razumljive klice. Slušalke odlikuje zaščita IPX4, ki zagotavlja odpornost na škropljenje vode in potenje. Žepni polnilni etui omogoča 15-urno avtonomijo predvajanja.

Poglej vse prednosti

Povsem jasen in razločen zvok

  • Razločni klici

  • 13 mm akustične enote za udarne base

  • Ergonomska zasnova za več udobja

  • IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Posebej prilagojene 13 mm akustične enote za bogat zvok in udarne base

Uživajte v pristnem zvoku. Te slušalke s posebej prilagojeno zasnovo 13 mm dinamičnih akustičnih enot zagotavljajo izjemno izkušnjo poslušanja. Večja moč akustičnih enot izboljšuje dinamiko in base. Uživajte v svojem ritmu.

Brezskrbno. Do 15-urna avtonomija predvajanja z uporabo polnilnega etuija.

Naj bo vaš dan še tako dolg, s temi slušalkami ne boste ostali brez svoje glasbe. Uživajte v 5 urah avtonomije predvajanja, dodatnih 10 ur pa si zagotovite z uporabo priročnega žepnega polnilnega etuija.

Mikrofon z umetno inteligenco zagotavlja razločne klice

Okoliški zvoki naj ne motijo vašega poslušanja. Te slušalke odlikuje mikrofon z umetno inteligenco, ki s pomočjo naprednih algoritmov odstranjuje neželene okoliške šume in hkrati zagotavlja popolnoma razločne klice. S sogovorniki se boste vedno slišali odlično.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.5

od 5

4

Ocene

4
3
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum uporabe 2024-01-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum uporabe 2024-01-27

11/05/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Prednosti

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Slabosti

відсутність індикації заряду на кейсі.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum uporabe 2023-04-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum uporabe 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Preverjen kupec

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum uporabe 2025-04-15

Ta ocena je bila podana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum uporabe 2025-04-15

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  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.