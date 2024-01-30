2 leti garancije
Razločni klici
6 mm akustične enote za mogočne base
Ergonomska zasnova za več udobja
IPX4, odporne na pršenje vode/pot
Naj bo vaš dan še tako dolg, s temi slušalkami ne boste ostali brez svoje glasbe. Uživajte v 5 urah avtonomije predvajanja, dodatnih 10 ur pa si zagotovite z uporabo priročnega žepnega polnilnega etuija.
Uživajte v pristnih zvokih. Te slušalke z namensko zasnovo 6 mm dinamičnih akustičnih enot zagotavljajo pravo izkušnjo poslušanja. Večja moč akustičnih enot izboljšuje dinamiko in base. Uživajte v svojem ritmu.
Okoliški zvoki naj ne motijo vašega poslušanja. Te slušalke odlikuje mikrofon z umetno inteligenco, ki s pomočjo naprednih algoritmov odstranjuje neželene okoliške šume in hkrati zagotavlja popolnoma razločne klice. S sogovorniki se boste vedno slišali odlično.
4.7
od 5
9
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Time30
30/01/2024
Česká republika
Vyrobek hraje skvele.
Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.