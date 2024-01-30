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  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok
  • Povsem jasen in razločen zvok

Popolnoma brezžične slušalke

TAT1108BK/00

4.7
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Črna
Črna
Povsem jasen in razločen zvok
Reprodukcija zvoka vaših skladb in klicev bo jasna in razločna. Te popolnoma brezžične slušalke so opremljene s 6 mm akustičnimi enotami, ki zagotavljajo bogat zvok in udarne base. Mikrofon z umetno inteligenco poskrbi za popolno razločnost klicev. Slušalke odlikuje zaščita IPX4, ki zagotavlja odpornost na škropljenje vode in potenje. Žepni polnilni etui omogoča 15-urno avtonomijo predvajanja.
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Povsem jasen in razločen zvok

  • Razločni klici

  • 6 mm akustične enote za mogočne base

  • Ergonomska zasnova za več udobja

  • IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Brezskrbno. Do 15-urna avtonomija predvajanja z uporabo polnilnega etuija.

Naj bo vaš dan še tako dolg, s temi slušalkami ne boste ostali brez svoje glasbe. Uživajte v 5 urah avtonomije predvajanja, dodatnih 10 ur pa si zagotovite z uporabo priročnega žepnega polnilnega etuija.

Namenske dovršene 6 mm akustične enote za odličen zvok in mogočne base

Uživajte v pristnih zvokih. Te slušalke z namensko zasnovo 6 mm dinamičnih akustičnih enot zagotavljajo pravo izkušnjo poslušanja. Večja moč akustičnih enot izboljšuje dinamiko in base. Uživajte v svojem ritmu.

Mikrofon z umetno inteligenco zagotavlja razločne klice

Okoliški zvoki naj ne motijo vašega poslušanja. Te slušalke odlikuje mikrofon z umetno inteligenco, ki s pomočjo naprednih algoritmov odstranjuje neželene okoliške šume in hkrati zagotavlja popolnoma razločne klice. S sogovorniki se boste vedno slišali odlično.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

9

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/01/2024

Česká republika

Česká republika

Vyrobek hraje skvele.

Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ta ocena je bila podana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.