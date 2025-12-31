No novo odkrita ikona 80-ih

The Roller je na videz morda enak kot v času kaset, vendar ima prenovljeno zasnovo, da zdaj zagotavlja moč do 120 W (60 W RMS) in bas, ki sega globlje kot kdaj koli prej. Če ste zunaj, lahko vklopite funkcijo Moving Sound, da bo bas tudi tam ostal močan, zvok pa jasen.