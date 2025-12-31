2 leti garancije
TAMS60B/00
The Roller
Ikona v novi podobi. The Roller združuje pristni stereo zvok in brezhibno povezljivost s svojim nezamenljivim slogom iz 80-ih. Je drzen, glasen in ponuja globok, jasno izrazit bas, ki je močan in ostaja čist.
Osupljiv zvok. Retro videz.
NAJV. 120 W (60 W RMS)
Do 24 ur predvajanja
Razred odpornosti na prah in vodotesnosti IP67
The Roller je na videz morda enak kot v času kaset, vendar ima prenovljeno zasnovo, da zdaj zagotavlja moč do 120 W (60 W RMS) in bas, ki sega globlje kot kdaj koli prej. Če ste zunaj, lahko vklopite funkcijo Moving Sound, da bo bas tudi tam ostal močan, zvok pa jasen.
Dvojna 3,5-palčna akustična enota, dodeljeni visokotonci in aktivna frekvenčna kretnica skupaj natančno ločujejo visoke in nizke tone. Dve pasivni membrani poglobita bas. Rezultat? Pristen stereo zvok z močno globino ter jasnimi in čistimi podrobnostmi.
Bluetooth® 6.0 omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, poleg tega pa lahko The Roller hkrati povežete z dvema napravama. Na vhod USB-C lahko priključite tudi zunanjo napravo in poslušate glasbo na tak način.
Ocene
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna oznaka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.
Razred zaščite pred vdorom vode IP67 pomeni, da v akustično enoto zvočnika prah ne more prodreti in je lahko do 30 minut potopljena v vodi do globine 1 m.