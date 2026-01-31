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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Novo

Moving SoundPopolnoma brezžične slušalke

TAMS3YL/00

Na voljo v

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Barve izstopajo. Glasba zadene. Slušalke The Buds z drznim videzom in sproščenim značajem poskrbijo, da se dobri trenutki kar vrstijo, saj ponujajo topel, podroben zvok in okroglo pametno polnilno škatlico, ki jo zlahka pospravite v žep. Vaš dan, vaši seznami predvajanja, vaš tempo.

Poglej vse prednosti

The Buds

  • Izjemen zvok. Retro videz

  • Pametna polnilna škatlica

  • Prilagodljivo odpravljanje hrupa

  • Do 42 ur predvajanja

Prepustite se glasbi s prilagodljivim odpravljanjem hrupa

Prepustite se glasbi s prilagodljivim odpravljanjem hrupa

Prilagodljivo odpravljanje hrupa se hitro odziva na okolico in sproti duši zunanje zvoke, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, način zaznavanja znova prepusti zvoke iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glasove, zato se lahko pogovarjate, ne da bi odstranili slušalke.

Ostanite v ritmu z okroglim pametnim polnilnim etuijem

Ostanite v ritmu z okroglim pametnim polnilnim etuijem

Ta pametni etui je več kot le polnilnik, saj omogoča upravljanje klicev, predvajanja, odpravljanja hrupa in funkcije Auracast™ ter vklop zvočnega načina Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, saj na daljavo sproži fotoaparat povezane naprave. Z izbirnimi animacijami vinilne plošče, kasete in ojačevalnika lahko spreminjate videz 1,47-palčnega barvnega zaslona na dotik na etuiju.

Uživajte dlje z do 42 urami predvajanja

Uživajte dlje z do 42 urami predvajanja

Ob izklopljenem odpravljanju hrupa vam povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 10 ur predvajanja, pametni polnilni etui pa še dodatnih 32 ur (ob vklopljenem odpravljanju hrupa dobite 7 ur in dodatnih 23 ur z etuijem). Za hitro dopolnitev energije 15 minut polnjenja zagotovi dodatne 3 ure. Etui lahko polnite prek priključka USB-C.

Tehnične specifikacije

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