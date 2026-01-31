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TAMS3YL/00
The Buds
Barve izstopajo. Glasba zadene. Slušalke The Buds z drznim videzom in sproščenim značajem poskrbijo, da se dobri trenutki kar vrstijo, saj ponujajo topel, podroben zvok in okroglo pametno polnilno škatlico, ki jo zlahka pospravite v žep. Vaš dan, vaši seznami predvajanja, vaš tempo.
Izjemen zvok. Retro videz
Pametna polnilna škatlica
Prilagodljivo odpravljanje hrupa
Do 42 ur predvajanja
Prilagodljivo odpravljanje hrupa se hitro odziva na okolico in sproti duši zunanje zvoke, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, način zaznavanja znova prepusti zvoke iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glasove, zato se lahko pogovarjate, ne da bi odstranili slušalke.
Ta pametni etui je več kot le polnilnik, saj omogoča upravljanje klicev, predvajanja, odpravljanja hrupa in funkcije Auracast™ ter vklop zvočnega načina Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, saj na daljavo sproži fotoaparat povezane naprave. Z izbirnimi animacijami vinilne plošče, kasete in ojačevalnika lahko spreminjate videz 1,47-palčnega barvnega zaslona na dotik na etuiju.
Ob izklopljenem odpravljanju hrupa vam povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 10 ur predvajanja, pametni polnilni etui pa še dodatnih 32 ur (ob vklopljenem odpravljanju hrupa dobite 7 ur in dodatnih 23 ur z etuijem). Za hitro dopolnitev energije 15 minut polnjenja zagotovi dodatne 3 ure. Etui lahko polnite prek priključka USB-C.
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