Ostanite v ritmu z okroglim pametnim polnilnim etuijem

Ta pametni etui je več kot le polnilnik, saj omogoča upravljanje klicev, predvajanja, odpravljanja hrupa in funkcije Auracast™ ter vklop zvočnega načina Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, saj na daljavo sproži fotoaparat povezane naprave. Z izbirnimi animacijami vinilne plošče, kasete in ojačevalnika lahko spreminjate videz 1,47-palčnega barvnega zaslona na dotik na etuiju.