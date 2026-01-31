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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Novo

Moving SoundPopolnoma brezžične slušalke

TAMS3BK/00

Na voljo v

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Barve izstopajo. Glasba zadene. Slušalke The Buds s svojim drznim videzom in sproščenim značajem poskrbijo, da se dobri trenutki nadaljujejo ob toplem, podrobnem zvoku, okrogli pametni polnilni etui pa zlahka spravite v žep. Vaš dan, vaši seznami predvajanja, vaš tempo.

Poglej vse prednosti

The Buds

  • Osupljiv zvok. Retro videz

  • Pametni polnilni etui

  • Prilagodljivo odpravljanje hrupa

  • Do 42 ur predvajanja

Potopite se v svoj svet s prilagodljivim odpravljanjem hrupa

Potopite se v svoj svet s prilagodljivim odpravljanjem hrupa

Prilagodljivo odpravljanje hrupa se hitro odziva na okolico in v realnem času duši zunanje zvoke, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, način zaznavanja okolice znova prepusti zunanje zvoke. Funkcija hitrega zaznavanja okolice poudari glasove, zato se lahko pogovarjate, ne da bi odstranili slušalke.

Ohranite ritem z okroglo pametno polnilno škatlico

Ohranite ritem z okroglo pametno polnilno škatlico

Ta pametna škatlica je več kot le polnilnik, saj omogoča upravljanje klicev, predvajanja, odpravljanja hrupa in funkcije Auracast™ ter vklop zvočnega načina Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, tako da na daljavo sproži fotoaparat v povezani napravi. Z izbirnimi animacijami vinilne plošče, kasete in ojačevalnika lahko spremenite videz 1.47" barvnega zaslona na dotik na škatlici.

Uživajte v ritmu dlje z do 42 urami predvajanja

Uživajte v ritmu dlje z do 42 urami predvajanja

Ko je odpravljanje hrupa izklopljeno, vam povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 10 ur predvajanja, pametna polnilna škatlica pa dodatnih 32 ur (z vklopljenim odpravljanjem hrupa dobite 7 ur in dodatnih 23 ur iz škatlice). Za hitro dopolnitev energije vam 15 minut polnjenja zagotovi dodatne 3 ure. Škatlico lahko polnite prek priključka USB-C.

Tehnične specifikacije

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