Ohranite ritem z okroglo pametno polnilno škatlico

Ta pametna škatlica je več kot le polnilnik, saj omogoča upravljanje klicev, predvajanja, odpravljanja hrupa in funkcije Auracast™ ter vklop zvočnega načina Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, tako da na daljavo sproži fotoaparat v povezani napravi. Z izbirnimi animacijami vinilne plošče, kasete in ojačevalnika lahko spremenite videz 1.47" barvnega zaslona na dotik na škatlici.