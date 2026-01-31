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Novo
TAMS3BK/00
The Buds
Barve izstopajo. Glasba zadene. Slušalke The Buds s svojim drznim videzom in sproščenim značajem poskrbijo, da se dobri trenutki nadaljujejo ob toplem, podrobnem zvoku, okrogli pametni polnilni etui pa zlahka spravite v žep. Vaš dan, vaši seznami predvajanja, vaš tempo.
Osupljiv zvok. Retro videz
Pametni polnilni etui
Prilagodljivo odpravljanje hrupa
Do 42 ur predvajanja
Prilagodljivo odpravljanje hrupa se hitro odziva na okolico in v realnem času duši zunanje zvoke, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, način zaznavanja okolice znova prepusti zunanje zvoke. Funkcija hitrega zaznavanja okolice poudari glasove, zato se lahko pogovarjate, ne da bi odstranili slušalke.
Ta pametna škatlica je več kot le polnilnik, saj omogoča upravljanje klicev, predvajanja, odpravljanja hrupa in funkcije Auracast™ ter vklop zvočnega načina Lo-Fi. Pomaga vam lahko celo pri fotografiranju, tako da na daljavo sproži fotoaparat v povezani napravi. Z izbirnimi animacijami vinilne plošče, kasete in ojačevalnika lahko spremenite videz 1.47" barvnega zaslona na dotik na škatlici.
Ko je odpravljanje hrupa izklopljeno, vam povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 10 ur predvajanja, pametna polnilna škatlica pa dodatnih 32 ur (z vklopljenim odpravljanjem hrupa dobite 7 ur in dodatnih 23 ur iz škatlice). Za hitro dopolnitev energije vam 15 minut polnjenja zagotovi dodatne 3 ure. Škatlico lahko polnite prek priključka USB-C.
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