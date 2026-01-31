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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundBrezžične naušesne slušalke

TAMS1BK/00

1 nagrada

Na voljo v

Black
Black
Rumena
Rumena

Ringo Duo

Izjemno lahke slušalke z ikonično zasnovo iz 80. let in osupljivim sodobnim zvokom. Uporabljate jih lahko brezžično ali žično, priložene pa so jim črne, rumene in oranžne blazinice za ušesne školjke, ki poskrbijo za kar najbolj retro vzdušje.

Poglej vse prednosti

Ringo Duo

  • Osupljiv zvok. Retro videz

  • Poslušajte brezžično ali žično

  • Do 26 ur predvajanja

  • Kabel USB-C je priložen

Na novo zasnovana ikona 80. let

Na novo zasnovana ikona 80. let

Videz kliče po previjanju nazaj. Zvok je povsem sodoben. Te naušesne slušalke s po meri uglašenimi 40 mm zvočnimi enotami zagotavljajo topel zvok z bogatimi nizkimi toni in jasnimi vokali. Poslušajte brezžično ali pa jih s priloženim kablom USB-C uporabljajte žično.

Izjemno lahkotno prileganje in nadomestne blazinice za ušesne školjke v retro odtenkih

Izjemno lahkotno prileganje in nadomestne blazinice za ušesne školjke v retro odtenkih

Slušalke Ringo Duo tehtajo le 80 g, izjemno lahek naglavni trak pa zlahka prilagodite za popolno prileganje. Priloženi so trije kompleti nadomestnih ušesnih blazinic v črni, rumeni in oranžni barvi, zato jih lahko poljubno kombinirate, tudi neusklajeno.

Dolga življenjska doba baterije in hitro polnjenje

Dolga življenjska doba baterije in hitro polnjenje

Povsem napolnjena baterija omogoča do 26 ur predvajanja, polnjenje prek priključka USB-C pa traja 2 uri. Če potrebujete hitro dodatno energijo, boste s samo 15 minutami polnjenja teh naušesnih slušalk pridobili dodatnih 6 ur predvajanja.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image TPV_PBTAWARD156

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