2 leti garancije
TAMS1BK/00
Ringo Duo
Izjemno lahke slušalke z ikonično zasnovo iz 80. let in osupljivim sodobnim zvokom. Uporabljate jih lahko brezžično ali žično, priložene pa so jim črne, rumene in oranžne blazinice za ušesne školjke, ki poskrbijo za kar najbolj retro vzdušje.
Osupljiv zvok. Retro videz
Poslušajte brezžično ali žično
Do 26 ur predvajanja
Kabel USB-C je priložen
Videz kliče po previjanju nazaj. Zvok je povsem sodoben. Te naušesne slušalke s po meri uglašenimi 40 mm zvočnimi enotami zagotavljajo topel zvok z bogatimi nizkimi toni in jasnimi vokali. Poslušajte brezžično ali pa jih s priloženim kablom USB-C uporabljajte žično.
Slušalke Ringo Duo tehtajo le 80 g, izjemno lahek naglavni trak pa zlahka prilagodite za popolno prileganje. Priloženi so trije kompleti nadomestnih ušesnih blazinic v črni, rumeni in oranžni barvi, zato jih lahko poljubno kombinirate, tudi neusklajeno.
Povsem napolnjena baterija omogoča do 26 ur predvajanja, polnjenje prek priključka USB-C pa traja 2 uri. Če potrebujete hitro dodatno energijo, boste s samo 15 minutami polnjenja teh naušesnih slušalk pridobili dodatnih 6 ur predvajanja.
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