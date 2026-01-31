2 leti garancije
TAMS1YL/00
Ringo Duo
Izjemno lahke slušalke z ikoničnim dizajnom iz 80. let in izrazitim sodobnim zvokom. Uporabljate jih lahko brezžično ali žično, priložene pa so jim črne, rumene in oranžne ušesne blazinice za še pristnejši retro pridih.
Izrazit zvok. Retro videz
Poslušajte brezžično ali žično
Do 26 ur predvajanja
Kabel USB-C je priložen
Videz pravi: previj nazaj. Zvok pravi: tukaj in zdaj. S po meri uglašenimi 40 mm zvočnimi enotami vam te naušesne slušalke prinašajo topel zvok z bogatimi nizkimi toni in jasnimi vokali. Poslušajte brezžično ali pa jih s priloženim kablom USB-C uporabljajte žično.
Slušalke Ringo Duo tehtajo le 80 g, izjemno lahek naglavni trak pa se preprosto prilagodi za popolno prileganje. Priloženi so trije kompleti nadomestnih ušesnih blazinic v črni, rumeni in oranžni barvi, da jih lahko poljubno kombinirate.
Povsem napolnjena baterija omogoča do 26 ur predvajanja, polnjenje prek priključka USB-C pa traja 2 uri. Če potrebujete hitro dodatno energijo, boste z le 15-minutnim polnjenjem teh naušesnih slušalk pridobili dodatnih 6 ur predvajanja.
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