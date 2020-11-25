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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke

TAKH402BL/00

5

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Naj zasijejo kot zvezda

Naj skočijo v akcijo z odbitimi naušesnimi slušalkami, ki zasijejo. Te trpežne brezžične slušalke se ponašajo z omejitvijo glasnosti na 85 dB. LED-ploščica v ušesnih školjkah poudari njihov stil z različnimi barvami.

Poglej vse prednosti

Naj zasijejo kot zvezda

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

20-urna avtonomija predvajanja. Brez žic, brez zapletanja

Od izletov do večdnevnega gledanja vsebine na zaslonu – otroci bodo oboževali te brezžične naušesne slušalke. Eno polnjenje zagotovi 20-urno avtonomijo predvajanja, dovolj za nekaj- ali večdnevno razvedrilo.

32 mm zvočne enote. Čist zvok

Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.

Udobne blazinice na ušesih in traku. Popolne za mlada ušesa

Mehke blazinice ušesnih školjk in naglavnega traka poskrbijo, da je otrokom udobno, tako če poslušajo glasbo kot če gledajo svoje priljubljene kanale na YouTubeu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Prednosti

Wygoda, dźwięk

Slabosti

kolor

Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2019-10-25

Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakosc, cena

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2020-10-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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