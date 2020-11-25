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Naj zasijejo kot zvezda
Naj skočijo v akcijo z odbitimi naušesnimi slušalkami, ki zasijejo. Te trpežne brezžične slušalke se ponašajo z omejitvijo glasnosti na 85 dB. LED-ploščica v ušesnih školjkah poudari njihov stil z različnimi barvami.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Od izletov do večdnevnega gledanja vsebine na zaslonu – otroci bodo oboževali te brezžične naušesne slušalke. Eno polnjenje zagotovi 20-urno avtonomijo predvajanja, dovolj za nekaj- ali večdnevno razvedrilo.
Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.
Mehke blazinice ušesnih školjk in naglavnega traka poskrbijo, da je otrokom udobno, tako če poslušajo glasbo kot če gledajo svoje priljubljene kanale na YouTubeu.
5.0
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Prednosti
Wygoda, dźwięk
Slabosti
kolor
Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2019-10-25
Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakosc, cena
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2020-10-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe