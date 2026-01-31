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Slušalke z mikrofonom

TAKH101PK/00

Gremo!

Otroci naj gledajo, poslušajo, ali igrajo igre z naušesnimi slušalkami, ki ne bodo poškodovale njihovih ušes. Te barvite slušalke so udobne, hkrati pa se ponašajo tudi z omejitvijo glasnosti na 85 dB. Otroci lahko tako uživajo v gledanju v zaslone ali poslušanju svoje najljubše glasbe.

Poglej vse prednosti

Gremo!

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

1,2 m kabel, ki je idealen za uporabo na prostem

Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.

32 mm zvočne enote. Čist zvok

Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.

Zasnova za kompaktno zlaganje. Enostavno shranjevanje

Te žične naušesne otroške slušalke lahko kompaktno zložite navznoter. Odlično, kadar jih želite dati v žep plašča ali torbo.

Tehnične specifikacije

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