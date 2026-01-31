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TAKH101PK/00
Gremo!
Otroci naj gledajo, poslušajo, ali igrajo igre z naušesnimi slušalkami, ki ne bodo poškodovale njihovih ušes. Te barvite slušalke so udobne, hkrati pa se ponašajo tudi z omejitvijo glasnosti na 85 dB. Otroci lahko tako uživajo v gledanju v zaslone ali poslušanju svoje najljubše glasbe.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.
Te slušalke, ki so posebej zasnovane tako, da ščitijo mlada ušesa, so opremljene z 32 mm zvočnimi enotami, omejenimi na 85 dB. Lahko ste pomirjeni, vedoč, da vaši otroci varno uživajo v svojih melodijah, videoposnetkih in igricah.
Te žične naušesne otroške slušalke lahko kompaktno zložite navznoter. Odlično, kadar jih želite dati v žep plašča ali torbo.
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