Gremo!

Otroci naj gledajo, poslušajo, ali igrajo igre z naušesnimi slušalkami, ki ne bodo poškodovale njihovih ušes. Te barvite slušalke so udobne, hkrati pa se ponašajo tudi z omejitvijo glasnosti na 85 dB. Otroci lahko tako uživajo v gledanju v zaslone ali poslušanju svoje najljubše glasbe.