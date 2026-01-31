Videz, ki jim je všeč. Zvok, ki mu lahko zaupate.

Spoznajte slušalke, zasnovane za varno poslušanje in redno osveževanje videza. Zasloni ePaper na ušesnih školjkah otrokom omogočajo uporabo fotografij za osebno prilagojen videz, ki ga lahko preprosto spremenijo. Omejitve glasnosti ščitijo mlada ušesa doma in na poti.