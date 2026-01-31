2 leti garancije
Novo
TAK6000PK/00
Videz, ki jim je všeč. Zvok, ki mu lahko zaupate.
Spoznajte slušalke, zasnovane za varno poslušanje in redno osveževanje videza. Zasloni ePaper na ušesnih školjkah otrokom omogočajo uporabo fotografij za osebno prilagojen videz, ki ga lahko preprosto spremenijo. Omejitve glasnosti ščitijo mlada ušesa doma in na poti.
Brezžične naušesne slušalke
Glasnost je omejena na 85 dB
Prilagodljiv zaslon ePaper
Trpežne in zložljive
Te slušalke so izdelane iz trpežnih, nestrupenih materialov in zasnovane tako, da prenesejo zahtevno vsakodnevno otroško uporabo. Ko jih ne uporabljate, jih lahko plosko zložite za preprosto shranjevanje v predalu. Lahko pa jih zložite plosko in navznoter v kompakten sveženj, ki ga zlahka spravite v žepe in torbe.
Z našo spremljevalno aplikacijo lahko nastavite omejitve časa predvajanja, da otroci ne poslušajo predolgo. Z aplikacijo lahko te slušalke tudi preklopite iz privzete nastavitve, pri kateri je glasnost omejena na 75 dB, v potovalni način, ki glasnost omeji na 85 dB.
Od zabave ob koncu tedna do domačih nalog – te slušalke z enim polnjenjem omogočajo do 45 ur predvajanja (polnjenje prek priključka USB-C traja 2 uri). Poseben gumb BT na slušalkah otrokom omogoča preprosto seznanjanje z njihovimi napravami, večtočkovna povezljivost pa jim omogoča povezavo z več napravami hkrati.
Glasnost je omejena na 75 dB v običajnem načinu in 85 dB v potovalnem načinu v skladu s standardi EN 50332 za varno poslušanje.