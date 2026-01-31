Nov videz, kadar koli si ga zaželijo

Od družinskih fotografij ali fotografij hišnih ljubljenčkov do posnetkov umetniških del – zasloni ePaper na ušesnih školjkah otrokom ponujajo zabaven način za osebno prilagoditev slušalk brez uporabe nalepk. Preprosto izberite fotografijo, shranjeno v mobilni napravi, in jo prek naše spremljevalne aplikacije naložite na zaslon. Ko je slika naložena, ostane vidna tudi, ko so slušalke izklopljene.