IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
  • Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.

Novo

Otroške brezžične naušesne slušalke

TAK6000BL/00

Na voljo v

Blue
Blue
Pink
Pink

Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.

Spoznajte slušalke, zasnovane za varno poslušanje in redno spreminjanje videza. Zasloni ePaper na ušesnih školjkah otrokom omogočajo uporabo fotografij za osebno prilagojen videz, ki ga je preprosto spremeniti. Omejitve glasnosti ščitijo mlada ušesa doma in na poti.

Poglej vse prednosti

Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.

  • Brezžične naušesne slušalke

  • Glasnost je omejena na 85 dB

  • Prilagodljiv zaslon ePaper

  • Trpežne in zložljive

Nov videz, kadar koli si ga zaželijo

Nov videz, kadar koli si ga zaželijo

Od družinskih fotografij ali fotografij hišnih ljubljenčkov do posnetkov umetniških del – zasloni ePaper na ušesnih školjkah otrokom ponujajo zabaven način za osebno prilagoditev slušalk brez uporabe nalepk. Preprosto izberite fotografijo, shranjeno v mobilni napravi, in jo prek naše spremljevalne aplikacije naložite na zaslon. Ko je slika naložena, ostane vidna tudi, ko so slušalke izklopljene.

Vedno varno, vedno zabavno. Omejitve glasnosti za doma in na poti*

Vedno varno, vedno zabavno. Omejitve glasnosti za doma in na poti*

Te slušalke so posebej zasnovane za dodatno varnost mladih ušes, zato je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v hrupnejših okoljih zunaj doma lahko starši v aplikaciji Philips Headphones nastavijo omejitev glasnosti na 85 dB v potovalnem načinu.*

Otrokom prijazno udobje in preprosta uporaba

Otrokom prijazno udobje in preprosta uporaba

Veliki okrogli gumbi za upravljanje na spodnjem delu ušesnih školjk otrokom omogočajo preprosto uporabo teh slušalk, pike na zadnji strani naglavnega traku pa jim pomagajo ugotoviti, kako jih pravilno nadeti. Oblazinjen naglavni trak je mogoče preprosto prilagoditi, manjše ušesne školjke z mehkimi blazinicami iz spominske pene pa se nežno prilagajajo rastočim ušesom in zagotavljajo udobno prileganje.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 4.1 MB
  • 27 August 2026

Izjava o skladnosti EU

  • PDF dat., 469.9 kB
  • 15 September 2026

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Glasnost je omejena na 75 dB v običajnem načinu in 85 dB v potovalnem načinu, skladno s standardi EN 50332 za varno poslušanje.