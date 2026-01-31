2 leti garancije
Novo
TAK6000BL/00
Videz, ki ga obožujejo. Zvok, ki mu lahko zaupate.
Spoznajte slušalke, zasnovane za varno poslušanje in redno spreminjanje videza. Zasloni ePaper na ušesnih školjkah otrokom omogočajo uporabo fotografij za osebno prilagojen videz, ki ga je preprosto spremeniti. Omejitve glasnosti ščitijo mlada ušesa doma in na poti.
Brezžične naušesne slušalke
Glasnost je omejena na 85 dB
Prilagodljiv zaslon ePaper
Trpežne in zložljive
Od družinskih fotografij ali fotografij hišnih ljubljenčkov do posnetkov umetniških del – zasloni ePaper na ušesnih školjkah otrokom ponujajo zabaven način za osebno prilagoditev slušalk brez uporabe nalepk. Preprosto izberite fotografijo, shranjeno v mobilni napravi, in jo prek naše spremljevalne aplikacije naložite na zaslon. Ko je slika naložena, ostane vidna tudi, ko so slušalke izklopljene.
Te slušalke so posebej zasnovane za dodatno varnost mladih ušes, zato je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v hrupnejših okoljih zunaj doma lahko starši v aplikaciji Philips Headphones nastavijo omejitev glasnosti na 85 dB v potovalnem načinu.*
Veliki okrogli gumbi za upravljanje na spodnjem delu ušesnih školjk otrokom omogočajo preprosto uporabo teh slušalk, pike na zadnji strani naglavnega traku pa jim pomagajo ugotoviti, kako jih pravilno nadeti. Oblazinjen naglavni trak je mogoče preprosto prilagoditi, manjše ušesne školjke z mehkimi blazinicami iz spominske pene pa se nežno prilagajajo rastočim ušesom in zagotavljajo udobno prileganje.
Glasnost je omejena na 75 dB v običajnem načinu in 85 dB v potovalnem načinu, skladno s standardi EN 50332 za varno poslušanje.