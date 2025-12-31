Prilagodljivo odpravljanje šumov za varno poslušanje povsod

Prilagodljivo odpravljanje šumov se samodejno prilagaja okolju, tako da se lahko otroci osredotočajo v tišini ali pa bolje slišijo, kar poslušajo, ne da bi morali zvišati glasnost. Z gumbi na ušesnih slušalkah lahko aktivirajo način Awareness Mode, da bodo slišali, kaj se dogaja okoli njih, medtem ko način Quick Awareness poudari glasove, da vas med uporabo slušalk lahko slišijo.