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TAK5500AL/00
Na voljo v
Omejitev glasnosti na 85 dB
Noise Canceling Pro
Brezžično deljenje zvoka
Trpežne in zložljive
Te slušalke se udobno prilegajo prek ušes, kar pripomore k pasivnemu zmanjševanju šumov iz okolja. Omejitev glasnosti na 75 dB je popolna za poslušanje v tišjih okoljih. Na glasnejših lokacijah lahko uporabnik vklopi odpravljanje šumov na slušalkah ali v aplikaciji Philips Headphones, straši pa lahko v aplikaciji nastavijo potovalni način z omejitvijo na 85 dB.*
Prilagodljivo odpravljanje šumov se samodejno prilagaja okolju, tako da se lahko otroci osredotočajo v tišini ali pa bolje slišijo, kar poslušajo, ne da bi morali zvišati glasnost. Z gumbi na ušesnih slušalkah lahko aktivirajo način Awareness Mode, da bodo slišali, kaj se dogaja okoli njih, medtem ko način Quick Awareness poudari glasove, da vas med uporabo slušalk lahko slišijo.
Če imajo tudi otrokovi prijatelji slušalke Philips K5500, lahko med njimi vzpostavijo brezžično verižno povezavo in poslušajo isti zvok. En par slušalk se poveže s pametno napravo, iz katere želijo poslušati zvok, nato pa oba prijatelja pritisneta večfunkcijski gumb za preklop na način deljenja zvoka.
Ocene
Glasnost je v običajnem načinu omejena na 75 dB, v potovalnem pa na 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.