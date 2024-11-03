IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Primarna slika
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka z dodatno opremo
  • Primarna slika
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka z dodatno opremo

Otroške obušesne brezžične slušalke

TAK4607PP/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Siva
Siva
Vijolična
Vijolična
Zelena
Zelena

Popolne za uporabo med igro

S temi obušesnimi brezžičnimi slušalkami bodo vaši otroci slišali vse. Čas in glasnost predvajanja lahko omejite prek Philipsove aplikacije. Zanesljiva namestitev in prilagodljiv naglavni trak zagotavljata, da bodo slušalke rasle skupaj z otrokom in bodo med igro ostale na svojem mestu.

Poglej vse prednosti

Popolne za uporabo med igro

  • Obušesne brezžične slušalke

  • Tehnologija kostne prevodnosti

  • Starševski nadzor prek aplikacije

  • Zaščita pred vdorom vode razreda IPX5

Udobna obušesna zasnova

Udobna obušesna zasnova

Otroci nikoli ne mirujejo. Ušesne školjke teh lahkih slušalk ležijo tik pred ušesi otroka, tako da se slušalke ne premikajo in so udobne, ne glede na to, ali igra videoigre, posluša spletno učno snov ali glasbo.

Obušesna zasnova za popolno zavedanje okolice

Obušesna zasnova za popolno zavedanje okolice

Te slušalke uporabljajo tehnologijo kostne prevodnosti, da otroci lahko poslušajo glasbo, učno snov ali videoigre. To omogoča, da se školjke slušalk naslanjajo na ušesa, kar zagotavlja, da otrok lahko sliši vse, kar se dogaja v okolici.

Starši lahko nadzirate glasnost in čas predvajanja s Philipsovo aplikacijo

Starši lahko nadzirate glasnost in čas predvajanja s Philipsovo aplikacijo

S Philipsovo aplikacijo preprosto omejite glasnost in čas predvajanja. Raven decibelov slušalk je omejena na 85 dB, vendar jo je mogoče nastaviti nižje za občutljivejša ušesa. Nastavite čas predvajanja po dnevih ali tednih in glasovni poziv bo otroke spomnil, ko se čas izteče.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Prednosti

super pre dieťa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum uporabe 2023-11-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum uporabe 2023-11-03

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.

  2. Glasnost je omejena na < 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.