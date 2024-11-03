2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Popolne za uporabo med igro
S temi obušesnimi brezžičnimi slušalkami bodo vaši otroci slišali vse. Čas in glasnost predvajanja lahko omejite prek Philipsove aplikacije. Zanesljiva namestitev in prilagodljiv naglavni trak zagotavljata, da bodo slušalke rasle skupaj z otrokom in bodo med igro ostale na svojem mestu.
Obušesne brezžične slušalke
Tehnologija kostne prevodnosti
Starševski nadzor prek aplikacije
Zaščita pred vdorom vode razreda IPX5
Otroci nikoli ne mirujejo. Ušesne školjke teh lahkih slušalk ležijo tik pred ušesi otroka, tako da se slušalke ne premikajo in so udobne, ne glede na to, ali igra videoigre, posluša spletno učno snov ali glasbo.
Te slušalke uporabljajo tehnologijo kostne prevodnosti, da otroci lahko poslušajo glasbo, učno snov ali videoigre. To omogoča, da se školjke slušalk naslanjajo na ušesa, kar zagotavlja, da otrok lahko sliši vse, kar se dogaja v okolici.
S Philipsovo aplikacijo preprosto omejite glasnost in čas predvajanja. Raven decibelov slušalk je omejena na 85 dB, vendar jo je mogoče nastaviti nižje za občutljivejša ušesa. Nastavite čas predvajanja po dnevih ali tednih in glasovni poziv bo otroke spomnil, ko se čas izteče.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Prednosti
super pre dieťa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum uporabe 2023-11-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum uporabe 2023-11-03
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.
Glasnost je omejena na < 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.