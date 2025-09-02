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  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot
  • Varne, zabavne in popolne za na pot

4000 seriesOtroške brezžične naušesne slušalke

TAK4200BL/00

4
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

1 nagrada

Na voljo v

Kristalno svetlo modra
Kristalno svetlo modra
Modra
Modra
Rožnata
Rožnata
Škrlatno vijolična
Škrlatno vijolična
Varne, zabavne in popolne za na pot
Otroci bodo vzljubili te slušalke z barvitimi lučkami LED na ušesnih školjkah, ki omogočajo zabavno funkcijo brezžičnega deljenja zvoka. Glasnost je omejena, da so primerne za mlada ušesa, poseben potovalni način pa jim omogoča varno poslušanje tudi v bolj hrupnih okoljih.
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Varne, zabavne in popolne za na pot

  • Brezžične naušesne slušalke

  • Omejitev glasnosti na 85 dB

  • LED-lučke. Deljenje zvoka.

  • Trpežne in zložljive

Vedno varne, vedno zabavne. Omejena glasnost za uporabo doma in na poti.*

Vedno varne, vedno zabavne. Omejena glasnost za uporabo doma in na poti.*

Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zaradi česar je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v glasnejših okoljih izven doma lahko starši z aplikacijo Philips Headphones glasnost omejijo na 85 dB.*

Otrokom prijazno udobje in enostavna uporaba

Otrokom prijazno udobje in enostavna uporaba

Otroci lahko slušalke enostavno uporabljajo z velikimi okroglimi gumbi za upravljanje na spodnjem delu ušesnih školjk, obenem pa manjše školjke z mehkim oblazinjenjem omogočajo udobno nošenje. Oblazinjen naglavni trak je enostavno prilagodljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, da lahko otroci vidijo, kako pravilno obrniti slušalke.

Barvita zasnova z LED-lučkami

Barvita zasnova z LED-lučkami

Barvite LED-lučke v ušesnih školjkah dopolnjujejo večbarvno zasnovo slušalk, da izstopajo na pravi način. LED-lučke je mogoče nastaviti, da svetijo v različnih barvah, zato so sijajna izbira za otroke, ki želijo pokazati svoj občutek za slog.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD127

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.0

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Prednosti

dzwiek i design

Slabosti

nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Prednosti

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Prednosti

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Slabosti

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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Omejitve odgovornosti

  1. Glasnost je v običajnem načinu omejena na 75 dB, v potovalnem pa na 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.