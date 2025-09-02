2 leti garancije
Brezžične naušesne slušalke
Omejitev glasnosti na 85 dB
LED-lučke. Deljenje zvoka.
Trpežne in zložljive
Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zaradi česar je njihova glasnost omejena na 75 dB za poslušanje doma ali med učenjem. Za poslušanje v glasnejših okoljih izven doma lahko starši z aplikacijo Philips Headphones glasnost omejijo na 85 dB.*
Otroci lahko slušalke enostavno uporabljajo z velikimi okroglimi gumbi za upravljanje na spodnjem delu ušesnih školjk, obenem pa manjše školjke z mehkim oblazinjenjem omogočajo udobno nošenje. Oblazinjen naglavni trak je enostavno prilagodljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, da lahko otroci vidijo, kako pravilno obrniti slušalke.
Barvite LED-lučke v ušesnih školjkah dopolnjujejo večbarvno zasnovo slušalk, da izstopajo na pravi način. LED-lučke je mogoče nastaviti, da svetijo v različnih barvah, zato so sijajna izbira za otroke, ki želijo pokazati svoj občutek za slog.
Nagrade
4.0
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Prednosti
dzwiek i design
Slabosti
nie ma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Prednosti
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Prednosti
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Slabosti
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Glasnost je v običajnem načinu omejena na 75 dB, v potovalnem pa na 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.