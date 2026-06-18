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Otroške naušesne slušalke

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Otroške naušesne slušalke

TAK2000CT/00

Otroške naušesne slušalke

Na voljo v

Blue
Blue
Kristalno svetlo modra
Kristalno svetlo modra
Pink
Pink
Škrlatno vijolična
Škrlatno vijolična

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Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.

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Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti EU

  • PDF dat., 484.1 kB
  • 18 June 2026

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 400.6 kB
  • 9 September 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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