2 leti garancije
Izjemno varne, izjemno zabavne!
Naj otroci uživajo v glasbi s temi barvitimi žičnimi slušalkami! So lahke, trpežne in imajo omejeno glasnost za varno poslušanje. So prišli prijatelji na obisk? Funkcija skupne rabe zvoka otrokom omogoča, da svoje slušalke zaporedno povežejo s prijateljevimi in tako poslušajo skupaj.
Žične naušesne slušalke
Glasnost je omejena na 85 dB
Prilagodljive. Skupna raba zvoka
Trpežne in zložljive
Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zato je njihova glasnost omejena na 85 dB*. Glasba, risanke, filmi, izobraževalni videoposnetki: ne glede na to, kaj jih zanima, ste lahko brez skrbi, saj ne bodo poslušali pri preveliki glasnosti.
Manjši ušesni školjki z mehkima blazinicama zagotavljata, da so te lahke slušalke udobne za otroke. Oblazinjen naglavni trak je mogoče preprosto prilagoditi za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, ki otrokom pomagajo ugotoviti, kako pravilno obrniti slušalke pri nameščanju.
Zaradi večbarvne zasnove slušalke izstopajo na vse prave načine, otroci pa jih lahko prilagodijo z lastnimi umetninami! Preprosto dvignite prozorno okence ušesne školjke, vanj vstavite njihove risbe ali slike in ga znova zaprite s klikom.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Prednosti
wyglad, dzwiek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Prednosti
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Glasnost je omejena na 85 dB v skladu s standardi EN 50332 za varno poslušanje.