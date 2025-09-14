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  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
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  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!
  • Izjemno varne, izjemno zabavne!

Otroške naušesne slušalke

TAK2000CT/00

4.8

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Blue
Blue
Kristalno svetlo modra
Kristalno svetlo modra
Pink
Pink
Škrlatno vijolična
Škrlatno vijolična

Izjemno varne, izjemno zabavne!

Naj otroci uživajo v glasbi s temi barvitimi žičnimi slušalkami! So lahke, trpežne in imajo omejeno glasnost za varno poslušanje. So prišli prijatelji na obisk? Funkcija skupne rabe zvoka otrokom omogoča, da svoje slušalke zaporedno povežejo s prijateljevimi in tako poslušajo skupaj.

Poglej vse prednosti

Izjemno varne, izjemno zabavne!

  • Žične naušesne slušalke

  • Glasnost je omejena na 85 dB

  • Prilagodljive. Skupna raba zvoka

  • Trpežne in zložljive

Vedno varne, vedno zabavne. Glasnost je omejena na 85 dB*

Vedno varne, vedno zabavne. Glasnost je omejena na 85 dB*

Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zato je njihova glasnost omejena na 85 dB*. Glasba, risanke, filmi, izobraževalni videoposnetki: ne glede na to, kaj jih zanima, ste lahko brez skrbi, saj ne bodo poslušali pri preveliki glasnosti.

Otrokom prijazno udobje in preprosta uporaba

Otrokom prijazno udobje in preprosta uporaba

Manjši ušesni školjki z mehkima blazinicama zagotavljata, da so te lahke slušalke udobne za otroke. Oblazinjen naglavni trak je mogoče preprosto prilagoditi za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, ki otrokom pomagajo ugotoviti, kako pravilno obrniti slušalke pri nameščanju.

Barvita zasnova s prilagodljivima ušesnima školjkama

Barvita zasnova s prilagodljivima ušesnima školjkama

Zaradi večbarvne zasnove slušalke izstopajo na vse prave načine, otroci pa jih lahko prilagodijo z lastnimi umetninami! Preprosto dvignite prozorno okence ušesne školjke, vanj vstavite njihove risbe ali slike in ga znova zaprite s klikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Prednosti

wyglad, dzwiek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Prednosti

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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Omejitve odgovornosti

  1. Glasnost je omejena na 85 dB v skladu s standardi EN 50332 za varno poslušanje.