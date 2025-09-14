2 leti garancije
Žične naušesne slušalke
Omejitev glasnosti na 85 dB
Prilagodljive. Deljenje zvoka.
Trpežne in zložljive
Te slušalke so posebej zasnovane za varnost mladih ušes, zaradi česar je njihova glasnost omejena na 85 dB. Glasba, risanke, filmi, izobraževalni videoposnetki – ne glede na to, kaj poslušajo, ste lahko vedno brez skrbi, da bi bil zvok preglasen.
Manjše ušesne školjke z mehkimi blazinicami omogočajo, da lahko otroci te lahke slušalke udobno nosijo. Oblazinjen naglavni trak je enostavno prilagodljiv za popolno prileganje, na zadnji strani pa ima pike, da lahko otroci vidijo, kako pravilno obrniti slušalke.
Z barvito zasnovo te slušalke izstopajo na pravi način, otroci pa si lahko slušalke prilagodijo s svojimi umetninami. Enostavno dvignite prozorni pokrov ušesne školjke, vstavite njihove risbe ali slike in nato pritrdite pokrov nazaj na njegovo mesto.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Prednosti
wyglad, dzwiek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Prednosti
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Glasnost je omejena na 85 dB, skladno s standardom EN 50332 za varno poslušanje.