TAH5209WT/00
Vrhunsko udobje, odličen zvok, kompaktno zlaganje
Nadenite si te brezžične čezušesne slušalke in med poslušanjem uživajte v resničnem udobju. Bogat zvok z globokimi basi je zagotovljen tudi pri nizkih glasnostih in na voljo vam je do 65-urna avtonomija predvajanja. Poleg tega se enostavno in kompaktno zložijo za uporabo na poti.
Lahke čezušesne slušalke
Naraven zvok. Dynamic Bass.
Do 65 ur predvajanja
Razločni klici
Te čezušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak je tako lahek,da ga skoraj ni mogoče čutiti,ušesne školjke pa je mogoče namestiti tako,da nudijo ravno pravi občutek. Vsaka ušesna školjka je oblazinjena s spominsko peno – dlje ko jih boste uporabljali,bolj jih boste imeli radi.
40 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok,čezušesno prileganje pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov,lahko v aplikaciji Philips Headphones aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb – tudi pri tišjem predvajanju.
Z do 65-urno avtonomijo predvajanja boste s temi brezžičnimi slušalkami lahko poslušali mnogo seznamov predvajanja. Popolnoma se napolnijo v samo 2 urah prek povezave USB-C,medtem ko vam hitro 5-minutno polnjenje omogoča dodatne 3 ure predvajanja glasbe.
5.0
od 5
2
Ocene
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Prednosti
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Slabosti
Brak
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2026-08-18
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Prednosti
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Slabosti
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2026-03-12
Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum uporabe 2026-03-12