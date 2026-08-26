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5000 seriesBrezžične čezušesne slušalke

TAH5209BK/00

5

| (2) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Vrhunsko udobje, odličen zvok, kompaktno zlaganje

Nadenite si te brezžične čezušesne slušalke in med poslušanjem uživajte v resničnem udobju. Bogat zvok z globokimi basi je zagotovljen tudi pri nizkih glasnostih in na voljo vam je do 65-urna avtonomija predvajanja. Poleg tega se enostavno in kompaktno zložijo za uporabo na poti.

Poglej vse prednosti

Vrhunsko udobje, odličen zvok, kompaktno zlaganje

  • Lahke čezušesne slušalke

  • Naraven zvok. Dynamic Bass.

  • Do 65 ur predvajanja

  • Razločni klici

Tako lahke in udobne,da jih lahko nosite ure in ure

Tako lahke in udobne,da jih lahko nosite ure in ure

Te čezušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak je tako lahek,da ga skoraj ni mogoče čutiti,ušesne školjke pa je mogoče namestiti tako,da nudijo ravno pravi občutek. Vsaka ušesna školjka je oblazinjena s spominsko peno – dlje ko jih boste uporabljali,bolj jih boste imeli radi.

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

40 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok,čezušesno prileganje pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov,lahko v aplikaciji Philips Headphones aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb – tudi pri tišjem predvajanju.

Do 65 ur predvajanja s hitrim polnjenjem

Do 65 ur predvajanja s hitrim polnjenjem

Z do 65-urno avtonomijo predvajanja boste s temi brezžičnimi slušalkami lahko poslušali mnogo seznamov predvajanja. Popolnoma se napolnijo v samo 2 urah prek povezave USB-C,medtem ko vam hitro 5-minutno polnjenje omogoča dodatne 3 ure predvajanja glasbe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Prednosti

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Slabosti

Brak

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2026-08-18

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Prednosti

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Slabosti

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2026-03-12

Ta ocena je bila podana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2026-03-12

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