2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAH5205WT/00
40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Nizka teža
Kompaktno zlaganje
Do 29 ur predvajanja
Te čezušesne slušalke se ponašajo z 40 mm akustičnimi zvočnimi enotami iz neodima, ki zagotavljajo čist zvok in bogate nizke tone. Kadar želite več, enostavno pritisnite gumb BASS za ojačanje nizkih tonov in takoj boste občutili razliko.
Z 2-urnim polnjenjem prek povezave USB-C nudijo do 29 ur predvajanja. Kadar je baterija skoraj prazna, hitro 15-minutno polnjenje poskrbi za še 4 ure predvajanja glasbe. Snemljiv kabel omogoča tudi žično uporabo slušalk.
Te naušesne slušalke so na voljo v elegantnih mat barvnih različicah in se ponašajo z oblazinjenim naglavnim trakom, ki je tako lahek, da ga boste komaj čutili. Mehki ušesni blazinici za levo/desno uho sta jasno označeni, prilagodite lahko tudi njun kot, s čimer boste dosegli popolno udobje nošenja.
2.0
od 5
6
Ocene
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Prednosti
Bassy bassy bassy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Preverjen kupec
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Prednosti
skvelý zvuk za slušnú cenu
Slabosti
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Sorved
30/10/2025
Slovensko
Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.
Prednosti
Dobrý ma bass
Slabosti
Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi
Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Razpoložljivost funkcij se lahko razlikuje glede na združljivost mobilnega telefona.
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.