IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu
  • Nizki toni na pohodu

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke

TAH5205BK/00

2
| (6) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Nizki toni na pohodu
Prekrijte si ušesa in občutite nizke tone! Te brezžične čezušesne slušalke so opremljene z gumbom BASS za ojačanje nizkih tonov na dotik. Nudijo vam do 29-urno avtonomijo predvajanja, hitro polnjenje in izjemno stabilno povezavo Bluetooth. Zamudili ne boste čisto ničesar.
Poglej vse prednosti

Nizki toni na pohodu

  • 40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Nizka teža

  • Kompaktno zlaganje

  • Do 29 ur predvajanja

Zmogljive 40 mm zvočne enote iz neodima. Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov.

Zmogljive 40 mm zvočne enote iz neodima. Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov.

Te čezušesne slušalke se ponašajo z 40 mm akustičnimi zvočnimi enotami iz neodima, ki zagotavljajo čist zvok in bogate nizke tone. Kadar želite več, enostavno pritisnite gumb BASS za ojačanje nizkih tonov in takoj boste občutili razliko.

29-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

29-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

Z 2-urnim polnjenjem prek povezave USB-C nudijo do 29 ur predvajanja. Kadar je baterija skoraj prazna, hitro 15-minutno polnjenje poskrbi za še 4 ure predvajanja glasbe. Snemljiv kabel omogoča tudi žično uporabo slušalk.

Lahek in nastavljiv oblazinjen naglavni trak.

Te naušesne slušalke so na voljo v elegantnih mat barvnih različicah in se ponašajo z oblazinjenim naglavnim trakom, ki je tako lahek, da ga boste komaj čutili. Mehki ušesni blazinici za levo/desno uho sta jasno označeni, prilagodite lahko tudi njun kot, s čimer boste dosegli popolno udobje nošenja.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.0

od 5

6

Ocene

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Prednosti

Bassy bassy bassy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Prednosti

skvelý zvuk za slušnú cenu

Slabosti

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

30/10/2025

Slovensko

Slovensko

Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.

Prednosti

Dobrý ma bass

Slabosti

Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi

Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ta ocena je bila podana za TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Razpoložljivost funkcij se lahko razlikuje glede na združljivost mobilnega telefona.

  2. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.