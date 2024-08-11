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  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
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  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone
  • Občutite nizke tone

Izdelek ni več na voljo

Brezžične naušesne slušalke

TAH4205BL/00

4
| (25) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Črna
Črna
Občutite nizke tone
Zazibajte se v ritmih z močnejšimi nizkimi toni. Te brezžične naušesne slušalke so opremljene z gumbom BASS, s katerim lahko ojačate nizke tone, kadar koli želite. Nudijo vam 29-urno avtonomijo predvajanja, hitro polnjenje, izbirate pa lahko med elegantnimi mat barvami.
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Občutite nizke tone

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Kompaktno zlaganje

  • Do 29 ur predvajanja

Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov. Mogočnejši nizki toni na dotik.

Gumb BASS za ojačanje nizkih tonov. Mogočnejši nizki toni na dotik.

Te naušesne slušalke se ponašajo z 32 mm akustičnimi zvočnimi enotami iz neodima, ki zagotavljajo čist zvok in bogate nizke tone. Kadar želite več, enostavno pritisnite gumb BASS za ojačanje nizkih tonov in takoj boste občutili razliko.

29-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

29-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.

Z 2-urnim polnjenjem prek povezave USB-C nudijo do 29 ur predvajanja. Kadar je baterija skoraj prazna, hitro 15-minutno polnjenje poskrbi za še 4 ure predvajanja glasbe.

Lahek in nastavljiv oblazinjen naglavni trak

Lahek in nastavljiv oblazinjen naglavni trak

Te naušesne slušalke so na voljo v elegantnih mat barvnih različicah in se ponašajo z oblazinjenim naglavnim trakom, ki je tako lahek, da ga boste komaj čutili. Mehki ušesni blazinici za levo/desno uho sta jasno označeni, prilagodite lahko tudi njun kot, s čimer boste dosegli popolno udobje nošenja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.0

od 5

25

Ocene

11/08/2024

Česká republika

Česká republika

Dobré

Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju

Prednosti

dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení

Slabosti

někdy se odpojí

Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Sluchátka

Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

07/02/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Sluchatka jsou super

Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.