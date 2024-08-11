2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAH4205BK/00
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Kompaktno zlaganje
Do 29 ur predvajanja
Te naušesne slušalke se ponašajo z 32 mm akustičnimi zvočnimi enotami iz neodima, ki zagotavljajo čist zvok in bogate nizke tone. Kadar želite več, enostavno pritisnite gumb BASS za ojačanje nizkih tonov in takoj boste občutili razliko.
Z 2-urnim polnjenjem prek povezave USB-C nudijo do 29 ur predvajanja. Kadar je baterija skoraj prazna, hitro 15-minutno polnjenje poskrbi za še 4 ure predvajanja glasbe.
Te naušesne slušalke so na voljo v elegantnih mat barvnih različicah in se ponašajo z oblazinjenim naglavnim trakom, ki je tako lahek, da ga boste komaj čutili. Mehki ušesni blazinici za levo/desno uho sta jasno označeni, prilagodite lahko tudi njun kot, s čimer boste dosegli popolno udobje nošenja.
4.0
od 5
25
Ocene
MachyHráč
11/08/2024
Česká republika
Dobré
Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju
Prednosti
dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení
Slabosti
někdy se odpojí
Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Šedý vlk
18/07/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Sluchátka
Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Delli
07/02/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Sluchatka jsou super
Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.