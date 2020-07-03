2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Lahek naglavni trak
Kompaktno zlaganje
Vedno znova podoživljajte svoje najboljše trenutke na plesišču. 32 mm zvočne enote iz neodima omogočajo mogočne nizke tone ter jasen zvok. Zasnova z akustično neprepustnim hrbtnim delom zagotavlja odlično zvočno izolacijo. Tako lahko v svojih priljubljenih skladbah uživate vsako sekundo.
Te naušesne slušalke so na voljo v elegantnih mat barvnih različicah in se ponašajo z oblazinjenim naglavnim trakom, ki je tako lahek, da ga boste komaj čutili. Mehki ušesni blazinici za levo/desno uho sta jasno označeni, prilagodite lahko tudi njun kot, s čimer boste dosegli popolno udobje nošenja.
Uživajte v mogočnih nizkih tonih. Ušesne blazinice se plosko zložijo in zavrtijo navznoter, tako jih lahko enostavno shranite v žepu ali torbi. Hitro jih zložite in že ste pripravljeni.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Prednosti
barva, udobje, so lahke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke