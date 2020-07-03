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  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.
  • Vaš ritem. Vaš slog.

Izdelek ni več na voljo

3000 seriesNaušesne slušalke

TAH4105BL/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Črna
Črna
Vaš ritem. Vaš slog.
Počutili se boste, kot da ste pravkar stopili na plesišče. Te naušesne slušalke zagotavljajo jasen zvok in mogočne nizke tone. Oblazinjen naglavni trak poskrbi za dolgotrajno udobje, svoj slog pa lahko izrazite z izbiro med različnimi mat barvami.
Poglej vse prednosti

Vaš ritem. Vaš slog.

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Lahek naglavni trak

  • Kompaktno zlaganje

Bogati nizki toni, čist zvok

Vedno znova podoživljajte svoje najboljše trenutke na plesišču. 32 mm zvočne enote iz neodima omogočajo mogočne nizke tone ter jasen zvok. Zasnova z akustično neprepustnim hrbtnim delom zagotavlja odlično zvočno izolacijo. Tako lahko v svojih priljubljenih skladbah uživate vsako sekundo.

Lahek in nastavljiv oblazinjen naglavni trak

Te naušesne slušalke so na voljo v elegantnih mat barvnih različicah in se ponašajo z oblazinjenim naglavnim trakom, ki je tako lahek, da ga boste komaj čutili. Mehki ušesni blazinici za levo/desno uho sta jasno označeni, prilagodite lahko tudi njun kot, s čimer boste dosegli popolno udobje nošenja.

Zasnova za plosko zlaganje in enostavno shranjevanje

Uživajte v mogočnih nizkih tonih. Ušesne blazinice se plosko zložijo in zavrtijo navznoter, tako jih lahko enostavno shranite v žepu ali torbi. Hitro jih zložite in že ste pripravljeni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Prednosti

barva, udobje, so lahke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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