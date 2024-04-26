IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu
  • Glasba in barve po vašem okusu

Izdelek ni več na voljo

Žične ušesne slušalke

TAE1105PK/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rožnata
Rožnata
Črna
Črna
Glasba in barve po vašem okusu
Žične ušesne slušalke vam omogočajo jasno glasbo, hkrati pa sovpadajo z vašim slogom. Uživajte v izrazitih nizkih tonih, drznem videzu in udobnem prileganju. Ali želite uporabljati glasovnega telefonskega pomočnika? Pritisnite daljinski upravljalnik na kablu.
Poglej vse prednosti

Glasba in barve po vašem okusu

  • 8,6 mm ak. en. za drzne nizke tone

  • Pozlačen priključek

  • Zanesljivo in udobno prileganje v uho

  • Uprav. na kablu za lahko upravljanje

Udarni nizki toni. Čist zvok.

Si sploh lahko predstavljate življenje na poti brez svojih najljubših skladb? Te slušalke se ponašajo s pozlačenim priključkom, s svojimi zmogljivimi 8,6 mm ak. enotami iz neodima in reprodukcijo nizkih tonov presenetijo vsakogar.

Uživajte v popolnem udobju

Ergonomsko zasnovan akustični kanal in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov omogočajo udobno prileganje. Vsako sekundo uživajte v svoji priljubljeni glasbeni zbirki.

Daljinski upravljalnik na kablu. Preklapljajte s seznama predvajanja na telefonske klice.

Sprejmite klic ter začasno ustavite predvajanje svojega seznama skladb, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Odlično, pravkar prihaja del skladbe z udarnimi basi, ki ga nikakor ne želite zamuditi.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki