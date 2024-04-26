2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
8,6 mm ak. en. za drzne nizke tone
Pozlačen priključek
Zanesljivo in udobno prileganje v uho
Uprav. na kablu za lahko upravljanje
Si sploh lahko predstavljate življenje na poti brez svojih najljubših skladb? Te slušalke se ponašajo s pozlačenim priključkom, s svojimi zmogljivimi 8,6 mm ak. enotami iz neodima in reprodukcijo nizkih tonov presenetijo vsakogar.
Ergonomsko zasnovan akustični kanal in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov omogočajo udobno prileganje. Vsako sekundo uživajte v svoji priljubljeni glasbeni zbirki.
Sprejmite klic ter začasno ustavite predvajanje svojega seznama skladb, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Odlično, pravkar prihaja del skladbe z udarnimi basi, ki ga nikakor ne želite zamuditi.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші