Od parka do ulice

Uživajte s slušalkami, odpornimi na potenje, ki vam dajejo ritem s čistim zvokom in poživljajočimi nizkimi toni. Prilagodljiva zasnova ušesne zanke poskrbi, da ušesni čepki ostanejo na mestu, 1,2-metrski kabel pa je ravno prav dolg za telefon v žepu.