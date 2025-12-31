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Izdelek ni več na voljo
TAA1105BK/00
15 mm akustične enote za čist zvok
ušesna zanka za zanesljivo prileganje
Dolžina kabla 1,2 m
Zaščita IPX2 za odpornost proti potenju
Prilagodljivi zaobljeni ušesni zanki vam omogočata prilagajanje teh lahkih slušalk, tako da se dobro in popolnoma zanesljivo prilegajo. Lahko se prosto gibate, ne da bi morali skrbeti, da bi vam slušalke izpadle v odločilnem trenutku.
Popolno uglašene 15 mm akustične enote iz neodima zagotavljajo čist zvok, kanali za nizke tone pa izboljšajo tovrstne tone. Ušesni čepki se udobno prilegajo ušesom, ne da bi vas tiščali v ušesni kanal.
Uživajte v vsaki minuti svojih priljubljenih seznamov predvajanja, ne glede na to, ali tečete po pločnikih ali parkih. Vgrajen daljinski upravljalnik vam omogoča upravljanje seznama predvajanja, vklop glasovnega pomočnika in sprejem klicev, ne da bi zamudili najljubše ritme.
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