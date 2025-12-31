IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Od parka do ulice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice
  • Od parka do ulice

Izdelek ni več na voljo

Športne ušesne slušalke z mikrofonom

TAA1105BK/00

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Od parka do ulice
Uživajte s slušalkami, odpornimi na potenje, ki vam dajejo ritem s čistim zvokom in poživljajočimi nizkimi toni. Prilagodljiva zasnova ušesne zanke poskrbi, da ušesni čepki ostanejo na mestu, 1,2-metrski kabel pa je ravno prav dolg za telefon v žepu.
Poglej vse prednosti

Od parka do ulice

  • 15 mm akustične enote za čist zvok

  • ušesna zanka za zanesljivo prileganje

  • Dolžina kabla 1,2 m

  • Zaščita IPX2 za odpornost proti potenju

Slušalke, ki ostanejo na mestu, kakorkoli se gibate

Prilagodljivi zaobljeni ušesni zanki vam omogočata prilagajanje teh lahkih slušalk, tako da se dobro in popolnoma zanesljivo prilegajo. Lahko se prosto gibate, ne da bi morali skrbeti, da bi vam slušalke izpadle v odločilnem trenutku.

Čist zvok, poživljajočimi nizkimi toni

Popolno uglašene 15 mm akustične enote iz neodima zagotavljajo čist zvok, kanali za nizke tone pa izboljšajo tovrstne tone. Ušesni čepki se udobno prilegajo ušesom, ne da bi vas tiščali v ušesni kanal.

Enostavno upravljanje glasbe in klicev

Uživajte v vsaki minuti svojih priljubljenih seznamov predvajanja, ne glede na to, ali tečete po pločnikih ali parkih. Vgrajen daljinski upravljalnik vam omogoča upravljanje seznama predvajanja, vklop glasovnega pomočnika in sprejem klicev, ne da bi zamudili najljubše ritme.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki