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Izdelek ni več na voljo

ActionFitŠportne slušalke

SHQ1400LF/00

3.7
| (3) Ocene

Na voljo v

Limetino rumena
Limetino rumena
Limetino rumena in bela
Limetino rumena in bela
PREMIKAJTE MEJNIKE
S športnimi slušalkami Philips ActionFit RunWild boste podirali osebne rekorde. So peresno lahke in vodotesne ter se prilagodljivo prilegajo. Visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo globoke nizke tone, ki vas spodbujajo pri vadbi.
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Športne slušalke z ušesnimi čepki in prilagodljivim prileganjem

PREMIKAJTE MEJNIKE

  • Idealne za uporabo na prostem

  • Spiranje pod vodo

  • Odporno na potenje/vodotesno

  • Ušesni čepek

Prilagodite prileganje z ušesno zanko, ročico ali ušesnim čepkom

Prilagodite prileganje z ušesno zanko, ročico ali ušesnim čepkom

Prilagodite prileganje. Izbirajte med ušesno zanko, ročico ali ušesnim čepkom in slušalke zanesljivo namestite v uho za brezskrbno gibanje.

Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost

Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost

Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami od okolice. Akustično odprta zasnova prepušča zvok iz okolice, zato se vedno zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo na prostem varnejši.

S kevlarjem ojačan kabel za vrhunsko trpežnost

S kevlarjem ojačan kabel za vrhunsko trpežnost

Zasnova je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan kabel je zaščiten pred obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate pri intenzivni vadbi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.7

od 5

3

Ocene

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Prednosti

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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